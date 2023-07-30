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"Робота триває": Тарнавський про просування ЗСУ на Таврійському напрямку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Робота триває": Тарнавський про просування ЗСУ на Таврійському напрямку

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку. / Фото: Associated Press

На Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед, а противник зазнає втрат.

На Таврійському напрямку російські війська за добу втратили вбитими і пораненими понад дві роти, знищено 20 одиниць військової техніки.   

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони рухаються вперед", - зазначив він.

Серед військової техніки, яку втратив противник, зокрема, два танка, шість ББМ, БПЛА "Орлан-10", три артилерійські системи та міномети, малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятнік" та автомобільна техніка.

Також було знищено два склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, Зеленський попередив про нові ракетні удари Росії по енергетичних об'єктах.

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Дата публікації
Перегляди
528
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