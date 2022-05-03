Робота в Польщі для українських біженців без знання мови: варіанти і скільки можна заробити

Робота в Польщі для українських біженців без знання мови: варіанти і скільки можна заробити

Від початку війни Росії проти України велика кількість жінок тимчасово виїхала за кордон, особливо в сусідню Польщу. Однак не всі біженці знають польську мову. ТСН.ua підібрав варіанти роботи в Польщі без знання мови.

Якщо ви не знаєте польської мови, але шукаєте роботу в Польщі на період тимчасового перебування, поки в Україні йде війна, для вас відкритий невеликий перелік вакансій. Зазвичай українським біженцям без знання мови пропонують роботу пакувальниками, прибиральниками, робітниками на лінію, різноробочими на складі, збиральниками ягід. Заробітна плата невелика, але цього вистачить для комфортного проживання в Польщі. Також деякі роботодавці пропонують безкоштовне проживання.

Робота в Польщі для жінок без знання мови

Найбільше вакансій для роботи пакувальниками. Тут можна знайти досить велику кількість варіантів та обрати той, який вам найбільше підходить з точки зору заробітної плати та місцярозташування.

Наприклад, вакансія пакувальника брендового одягу Zara підійде для жінок, які не знають польської мови. Роботодавець надає проживання, хоча потрібно окремо оплачувати комунальні послуги. На місяць можна заробити 31 000 - 49 000 гривень.

Робота в Польщі пакувальниками без знання мови

Ще одна вакансія вже у Варшаві. Тут потрібен пакувальник серветок Zewa. Запрошуються співробітники без досвіду роботи та знання мови. Роботодавець пропонує безкоштовне житло, але в одній кімнаті проживає 2-3 людини. Заробітна плата: 33 000 - 43 000 гривень. За добросовісну роботу нараховуються премії.

Робота в Польщі: пакувальники без знання мови

В Гданську також пропонують роботу українцям без знання мови та досвіду. Тут потрібен пакувальник дитячих іграшок Lego. Робота описується як неважка, також існує можливість кар'єрного зростання. На місяць пропонують заробітну плату в 28 000 - 38 500 гривень. Проживання надає роботодавець.

Робота в Польщі збиральником ягід

Сезонна робота в Польщі завжди була популярною серед українців. Тому, якщо ви не знаєте польської мови, вакансії збиральників вам чудово підійдуть.

Наприклад, в місті Ольховець пропонують вакансію збиральника ягід (лохина, полуниця) з безкоштовним житлом та можливістю знімання власного житла за бажанням. Потрібно збирати, пакувати та сортувати ягоди. Чим більше збираєш, тим більшу заробітну плату отримуєш. Але в середньому можна заробити 30 000 - 40 000 гривень на місяць.

Робота в Польщі: збиральник ягід

Робота в Польщі: вакансії прибиральниці

Прибиральниці без знання мови - досить популярні вакансії в Польщі для українських жінок. Оплата праці тут часто залежить від графіка роботи, але в середньому "чистими" на руки можна отримати 14,5 злотих на годину.

Робота в Польщі прибиральницею без знання мови

Робота в Польщі для українців: різноробочі

Хоча більша частина українців, які виїхали через війну, жінки, проте деякі категорії чоловіків також законно перетнули кордон. Для них тут також можна знати вакансії без знання мови. Найчастіше це різноробочі.

Робота в Польщі різноробочим

Наприклад, в Бидгощі на лісопильну фабрику потребують різноробочого. Роботодавець пропонує безкоштовне проживання з усіма зручностями. Заробітна плата близько 1000 - 1100 доларів на місяць.

Читайте також: