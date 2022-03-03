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Робота зі збору доказів воєнних злочинів Росії розпочалася - прокурор суду у Гаазі

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Робота зі збору доказів воєнних злочинів Росії розпочалася - прокурор суду у Гаазі

Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд розслідує злочини Путіна.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розпочав активне розслідування збройного вторгнення Росії на територію України.

"Я повідомив Президію МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Наша робота зі збору доказів розпочалася.

Дякуємо 38 країнам та Литві, яка звернулась напередодні, за подання щодо ситуації в Україні до Офісу Прокурора МКС для розслідування воєнних злочинів Росії, злочинів проти людяності та геноциду, що відбулись на території нашої держави", - цитує Каріма Хана офіційний сайт МКС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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