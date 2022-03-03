Робота зі збору доказів воєнних злочинів Росії розпочалася - прокурор суду у Гаазі

Міжнародний кримінальний суд розслідує злочини Путіна.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розпочав активне розслідування збройного вторгнення Росії на територію України.

"Я повідомив Президію МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Наша робота зі збору доказів розпочалася.

Дякуємо 38 країнам та Литві, яка звернулась напередодні, за подання щодо ситуації в Україні до Офісу Прокурора МКС для розслідування воєнних злочинів Росії, злочинів проти людяності та геноциду, що відбулись на території нашої держави", - цитує Каріма Хана офіційний сайт МКС.