Робота ЗСУ змушує окупантів тікати: Гуменюк про наміри росіян відійти з лівобережжя Херсонщини до Криму

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти готуються тікати з Херсонської області до Криму. Вони знову проводять заходи щодо евакуації населення і пропонують виїхати мирним жителям. Це дуже схоже на те, як це відбувалося перед їхнім відступом з правого берега.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла подробиці про дії російських загарбників.

"Стосовно тимчасово окупованого Лівобережжя – окупанти тактику не міняють. Повністю повторюється історія з евакуацією з правого берега. Зараз росіяни намагаються загітувати мирне населення, тому що звикли ховатися саме за ними. Та ситуація щодо Олешок, Скадовська, Каховки, яка ними сприймається як тривожна, вони намагаються спровокувати її і посилити ефект вогневого ураження власними силами, коли виводять техніку з населеного пункту, обстрілюють його і після цього повертаються і розповідають, що там небезпечно і треба виїжджати. Вони роблять це для того, щоб виправдати свою втечу перед вищим військово-політичним керівництвом Росії. Тому що за своє життя їм страшно", - пояснила вона.

Також, за словами Гуменюк, загальна ситуація по розташуванню війська в цілому характеризується тим, що на віддалених рубежах вони облаштовують все більше і більше оборонних споруд. Робота українських військових на лівому березі Херсонщини змушує окупантів тікати.

"Ми не б’ємо по мирним мешканцям, по житловим будинкам тих, хто проживає в окупації. Ми чітко збираємо та перевіряємо інформацію про скупчення окупантів і тільки тоді завдаємо удари. Ми знищуємо конкретні бліндажі, спостережні пункти, склади з боєприпасами так, щоб при цьому не постраждало мирне населення. Вони, спостерігаючи за цією результативною роботою, зі свого боку посилюють поліцейські методи тиску на мирних жителів, адже розуміють, що рух спротиву досить потужний і інформацію ми отримуємо саме від них", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 28 лютого у Росії та тимчасово окупованому Криму пролунали оголошення про загрозу ракетних ударів. Попередження транслювали на радіо та телебаченні.

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