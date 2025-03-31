Робота зухвалих рейнджерів: бійці ССО взяли у полон окупантів на Курщині (відео)

Воїни ССО

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На Курщині ворожі війська йшли штурмувати позиції Сил безпеки та оборони. Бійці полку ССО “Рейнджер” обійшли російські війська з боку та вступили з ними в контакт.

Відео оприлюднили Сили Спеціальних Операцій.

“В результаті злагодженої роботи знищено кількох ворожих військових, які перебували в бліндажі. Також під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя”, — зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, за останню добу російські військові втратили у війні проти України 1230 солдатів.