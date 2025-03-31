ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1363
Час на прочитання
1 хв

Робота зухвалих рейнджерів: бійці ССО взяли у полон окупантів на Курщині (відео)

Найрозумніші з окупантів вирішили таки здатися ЗСУ.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воїни ССО

Воїни ССО

На Курщині ворожі війська йшли штурмувати позиції Сил безпеки та оборони. Бійці полку ССО “Рейнджер” обійшли російські війська з боку та вступили з ними в контакт.

Відео оприлюднили Сили Спеціальних Операцій.

“В результаті злагодженої роботи знищено кількох ворожих військових, які перебували в бліндажі. Також під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя”, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу російські військові втратили у війні проти України 1230 солдатів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie