Роботи на місці ворожого удару по ЧАЕС тривають: рятувальники показали кадри з висоти

Російська терористична атака не минулася без наслідків.

ДСНС продовжують роботи на місці ворожого удару по Чорнобильській АЕС. Рятувальники показали кадри з висоти.

Про це повідомляю ДСНС.

Роботи на місці російського удару по ЧАЕС тривають

"За допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря", - пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, станом на 10 годину ранку понеділка, 17 лютого, на території Чорнобильської АЕС виявлено три осередки тління після атаки російського дрона 14 лютого. Для ліквідації вогню залучено фахівців.

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