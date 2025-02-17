Роботи на місці ворожого удару по ЧАЕС тривають: рятувальники показали кадри з висоти

Російська терористична атака не минулася без наслідків.
ДСНС продовжують роботи на місці ворожого удару по Чорнобильській АЕС. Рятувальники показали кадри з висоти.
Про це повідомляю ДСНС.
"За допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря", - пишуть у ДСНС.
Нагадаємо, станом на 10 годину ранку понеділка, 17 лютого, на території Чорнобильської АЕС виявлено три осередки тління після атаки російського дрона 14 лютого. Для ліквідації вогню залучено фахівців.
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