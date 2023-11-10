"Роботи в нас там ще багато": Гуменюк про нічні вибухи у Криму 

Вночі, 10 листопада, у Феодосії та Чорноморському пролунала серія вибухів. Пабліки пишуть, що у Феодосії пошкоджено нафтобазу, а у Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" за місцевою прикордонною заставою.

Вибухи у Криму прокоментувала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Дуже приємно, що високо оцінюють таку широту географії цих вибухів. Віра в ЗСУ міцнішає. Вибухи в Криму будуть, ми на це вчора акцентували увагу, і вчора представник Головного управління розвідки говорив, що роботи в нас там ще багато, тому що хаб великий, накопичення великі. Але будемо працювати, не покладаючи рук," - сказала вона.

Нагадаємо, у Криму вночі було неспокійно. Зокрема, у Феодосії пошкоджено нафтобазу. Удари завдавалися невідомими безпілотниками.

У Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" за місцевою прикордонною заставою. Як повідомляють очевидці, рятувальники розбирають завали казарми, за якою був вибух.

У Міноборони РФ заявили, що нібито перехопили два дрони над окупованим Кримом.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Криму окупанти зазнають поразки.

"Ми відповідаємо ворогу (на удари - ред.) щодня. Ми щодня завдаємо росіянам втрат. І йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті. Що стосується Кримського півострову і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили", - сказав Данілов.

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