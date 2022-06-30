"Роботи ведуться в епіцентрі вибуху, це дуже небезпечно" - влада Кременчука про розбирання завалів зруйнованого окупантами ТЦ

"Роботи ведуться в епіцентрі вибуху, це дуже небезпечно" - влада Кременчука про розбирання завалів зруйнованого окупантами ТЦ

На місці обстрілу ТЦ "Амстор", який росіяни рознесли ракетним ударом, третю добу триває розбирання завалів.

Станом на ранок 30 червня рятувальники обстежили та розібрали уламки вже на 80% площі ТЦ.

Про це інформують очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін і міський голова Віталій Малецький.

Зараз роботи ведуться в епіцентрі вибуху, це територія магазину Comfy. Люди працюють по 30 хвилин, змінюючи одне одного. За словами мера, роботи зараз дуже небезпечні, вчора там травмувалися рятувальники, коли зсунулася бетонна плита, тому працюють дуже обережно.

На місці нині працюють рятувальники ДСНС, комунальники, працівники різних підприємств Кременчука, волонтери. Залучена комунальна техніка.

Станом на ранок кількість загиблих залишається незмінною - 18 людей. Так само 21 людина вважається зниклою безвісти.

Поліція тримає постійний контакт з рідними зниклих безвісти, вивчають дані мобільних операторів для того, щоб точніше визначити місця, де можуть перебувати тіла загиблих.

З рідними зниклих та загиблих працюють психологи ДСНС. Слідча комісія проводить перевірку дій адміністрації ТЦ.

"Йдеться про повідомлення в соцмережах про рішення працювати під час повітряної тривоги. Водночас зазначив, що абсолютна більшість людей після оголошення тривоги вийшла з торговельного центру. Залишалися працівники магазинів, які допомагали з евакуацією, які закривали магазини", - розповів Малецький.

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Міський голова ще раз закликав всіх українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У разі оголошення тривоги треба негайно залишати території торговельних центрів чи інші громадські місця, бо ніхто не знає, куди знову можуть вдарити російські ракети.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Стало відомо, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ по ТЦ "Амстор" є дитина.

Як повідомлялося, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

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