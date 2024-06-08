"Роботине і Кринки – не наші": Безугла знову відзначилась скандальною заявою

Село Роботине на Запорізькому напрямку, яке наразі є єдиним результатом минулорічного літньо-осіннього контрнаступу ЗСУ, вже не контролюють Сили оборони.

Народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву стосовно ситуації на фронті.

Доповідь Генштабу

Безугла розповіла, що, повернушись із фронту, вона ініціювала засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Основним доповідачем на засіданні був начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич.

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"Баргилевич на пальцях (ніяких матеріалів не підготували) розказував, яка важка, але контрольована ситуація. Чому важливо тримати Кринки і яке критичне значення має Роботине. Як фортифікації першої лінії будують підрозділи відповідно до потреб, а Генштаб надає методичну підтримку ОВА для другої і третьої ліній. Що по Харківщині всі бойові розпорядження були. На запитання, чому на напрямку удару росіян була тільки 125-та ТРО, а у Вовчанську не було жодного підрозділу ЗСУ, ухилявся від відповіді. Загалом, наговорив багато. Цього разу нарешті ми мали протоколювання засідання, і частину протоколу можна буде назвати "як ми про...ли вторгнення, 2024", – зазначає вона.

Кринки і Роботине – не наші, каже Безугла

Нардепка стверджує, що у доповіді генерала Баргилевича містилася неправда до села Кринки і Роботине.

"Роботине вже кілька тижнів не наше. І про це мовчать. Роботине – єдиний результат контрнаступу Залужного, село в низині, яке стало кладовищем життів, західної техніки та самовпевненості генералітету. Тепер ще це для мене символ брехні і "нічого не змінилося", – каже Безугла.

Роботине на карті / Фото: Deepstatemap

За її інформацією, так само ЗСУ уже не контролюють село Кринки на лівобережжі Херсонщини, де Сили мали плацдарм.

"І Кринки де факто вже теж (не контролюють ЗСУ. – Ред.) – недавно. Кринки – кривавий проєкт (Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенан Юрій Содоль) Содоля, який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку і прогавити Харківщину. Генерали, ви вважаєте, що союзники дурні, вони не бачать із супутників, що і як відбувається? Серйозно? В соцмережах і на карті Deep State більше правди", – обурюється нардепка.

Кринки на карті

Закликала Сирського піти у відставку

Мар'яна Безугла закликала головкома ЗСУ Олександра Сирського піти у відставку.

"Олександре Станіславовичу, ідіть на ВЛК! Відкрийте нам шанси, ідіть, просто йдіть. Армія може воювати, перемагати, але без Вас та усіх цих фракційних, нам треба нові командири! Не душіть! Армії треба кисень", – різко заявила нардепка.

Раніше замкомбрига 65-ї ОМБр заявив, що село Роботине опинилося у "сірій" зоні.

Нагадаємо, що нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів. Наприкінці травня, повернувшись з фронту, народна депутатка назвала деяких генералів "злочинцями", звинувативши їх у наступі РФ на Харківщину та провалі оборони на Покровському напрямку. Також вона попередила головкома Сирського про останній для нього "дзвіночок".

30 травня Безугла заявила, що від моменту відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і його заміни на Олександра Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося.

Декілька днів тому нардепка розкритикувала Сирського за те, що головнокомандувач ЗСУ і Генштаб нібито створюють нові бригади, "щоб загнати мобілізованих недонавчених людей і прилаштувати офіцерів у штаби".

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