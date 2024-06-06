Роботине опинилося в "сірій зоні": замкомбрига 65-ї ОМБр розповів про ситуацію

Українські війська тримають оборону в окопах, адже будинків у селищі вже немає.

Селище Роботине на Запоріжжі стало "сірою зоною". Це сталося у зв’язку з тим, що українським військам бракує снарядів для оборони.

Про це заступник командира 65-ї окремої механізованої бригади Тарас Михальчук з позивним "Іспанець" розповів у інтерв’ю "Українській правді".

Коментуючи ситуацію в Роботиному, заступник комбрига зазначив, що "населеного пункту як такого немає, він щез: це просто пряма ділянка – на ній можна поле орати".

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Українські війська тримають оборону в окопах, адже будинків там уже немає.

"А колись тут школа була, до ста хат, церкви не було, вона в Новопокровці (10 км на північний схід від Роботиного – ред.), де зараз ворог. Таке маленьке село. Роботине не захоплене, воно в "сірій зоні", там і наші сили є, і їхні", – повідомив Михальчук.

За його словами, Роботине стало "сірою зоною" приблизно 13-17 травня. Боєць пояснив, що до цього призвів снарядний голод:

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"По-перше, ви ж знаєте, що в нас снарядний голод, а для активних наступальних або оборонних дій потрібна артилерія. Якщо немає артилерії, то чим ми обороняємося? Живою силою, людьми. Все впирається у відсутність сил і засобів".

"Плюс оця клоунада по телевізору – "за два тижні в Криму будемо", пропаганда ухилянтства. Знаєте, ніби хтось то навмисне робить, щоб люди не йшли боронити Україну", – додав "Іспанець".

Він наголосив, що через це у війську немає поповнення, а "люди отримують поранення, видихаються, їм просто важко, вони по два роки вже воюють".

Нагадаємо, 20 травня речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук інформував, що росіяни посилили тиск і безрезультатно протягом тижня штурмують Роботине. Однак ворог не захопив населений пункт, попри його протилежні заяви.

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