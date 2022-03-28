Роботодавці борються за чоловіків і заохочують їх "плюшками": у Польщі заявили про брак українських заробітчан

Роботодавці борються за чоловіків і заохочують їх "плюшками": у Польщі заявили про брак українських заробітчан

Найбільший дефіцит українських чоловіків відчуває будівельна галузь.

Польські підприємства на тлі війни в Україні відчувають брак чоловічої робочої сили. Найбільше потерпають будівельна, автомобільна галузь, важка промисловість та оборонний сектор.

Про це повідомляє Nashapolsha.pl з посиланням на звіт аналітичного центру агенції працевлаштування Gremi Personal.

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Зараз у Польщі найвища пропозиція саме тих вакансій, де потрібна чоловіча праця. Зокрема, 70% пропозицій роботи для іноземців на польському ринку праці орієнтовані на чоловіків.

Нині з Польщі додому повернулося понад 285 тис. громадян України, більшість з них чоловіки. Нового притока чоловічої робочої сили немає, що одразу відбилося на ринку праці. Найбільший дефіцит відчуває будівельна галузь, де працювало близько 400 тис. громадян України. Не вистачає будівельників, водіїв, мулярів, штукатурів, тощо.

В автомобільній промисловості також скаржаться на брак чоловіків. Ця галузь є найсильнішою у польському виробництві та третьою за обсягом зайнятості в Європі після Німеччини та Франції.

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Загалом бракує працівників на підприємствах, де важлива фізична сила – це важка промисловість, металургійна, підприємства харчової промисловості. Польські роботодавці борються за чоловіків, які наразі залишилися в Польщі та за тих, хто може виїхати з України (багатодітні батьки, студенти, тощо). Так, українцям пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають з евакуацією й легалізацією родин.

Водночас агенції працевлаштування вже розпочали діалог з клієнтами про збільшення кількості вакансій і для жінок, які нині їдуть до Польщі.

Експерти Gremi Personal нагадали, що попит на працівників у 2022 році у Польщі б’є всі рекорди. Найбільші проблеми з підбором кадрів цього року прогнозували у будівельній, транспортно-логістичній галузях та промисловості.

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