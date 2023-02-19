Родичі "мобіків" у Криму масово скаржаться на порушення прав військових — Генштаб

Рядовому та сержантському складу пропонують короткострокові відпустки за хабар у 1 тисячу доларів.

У тимчасово окупованому Криму родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців. Також у окупантів передчасно виходять з ладу модернізовані зенітні ракетні системи С-300.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 лютого.

Основними причинами звернень родичів загарбників стали:

Відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їхніх перспектив у наступні 2-3 місяці;

Незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їжу та особисті речі;

Використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонують короткострокові відпустки за хабар у 1 тисячу доларів.

Міноборони країни-агресорки на звернення громадян поки що ніяк реагує.

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Окрім цього, у противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. У загарбників передчасно виходять з ладу зенітні ракетні системи С-300. Та можливості оперативно доставити бойові компоненти для обслуговування в них немає. Тож, системи доводиться повертати на заводи-виробники в Росію.

Нагадаємо, ранок суботи, 18 лютого, в Україні почався з чергової атаки росіян. Окупанти використовували тактичну авіацію та запускали ракети з повітряного простору тимчасово окупованих територій.

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