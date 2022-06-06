Родичі окупантів крадуть одне в одного намародерену в Україні техніку: СБУ перехопила розмову росіян

Родичі окупантів крадуть одне в одного намародерену в Україні техніку: СБУ перехопила розмову росіян

Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але бізнес іде не дуже, бо крадуть одне в одного.

Вони організували "логістичні центри" з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.

Про це повідомляє СБУ, яка перехопила чергові відповідні телефонні розмови.

"Вчера Вовина жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, мультиварку…", - звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в РФ.

Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: "3 телевизора в коробке и 1 без коробки". Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав "тот хр*н, который… он два раза забирал". Тож вона просить чоловіка "розібратися".

"Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії", - зазначають у СБУ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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