Родичі плачуть біля руїн, а діти приносять малюнки: Росія у Кривому Розі вбила 10-річну Дашу і її маму

Загибла Наталія два місяці тому відсвяткувала своє 45-річчя.

Російська терористична армія у власній квартирі в Кривому Розі вбила місцеву жительку Наталію та її 10-річну доньку Дашу. На місці трагедії оперативно прибули родичі загиблих та діти, які вшановують пам'ять невинних жертв Росії.

Про це пишуть місцеві видання "Свої" та "Перший міський".

Рятувальники на місці терористичного ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі дістали тіла 45-річної Наталії та її 10-річної доньки Даші. Мати і дівчинка загинули зранку 31 липня. Відомо, що жінка та дівчинка мешкали на 8 поверсі будинку. Люди кажуть, що на момент трагедії вони могли ще спати.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Рівно 2 місяці тому, 31 травня, Наталя відсвяткувала день народження. А сьогодні її не стало", - пишуть місцеві ЗМІ.

Туди прибули згорьовані родичі, які сподівались, що їхні рідні живі.

"Це свахи моєї донька та онука. Обидві загинули, восьмий поверх", - крізь сльози прокоментувала жінка.

На відео також видно матір покійної Наталії, яка ридає через втрату доньки та онучки.

Також до місця удару по житловому будинку прибувають діти, які приносять малюнки та читають вірші про незламність України та українців.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ракетний удар по Кривому Розі

Російська терористична армія у понеділок, 31 липня, завдала ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти атакували житловий будинок, в якому мешкали цивільні люди та навчальний заклад.

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаки росіян по Кривому Рогу 31 липня та показав відео наслідків.

Станом на зараз за даними ДСНС, у Кривому Розі Росія вбила 6 осіб, ще 50 людей постраждало, серед них 5 дітей та співробітник ДСНС.

Читайте також: