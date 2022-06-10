Родичі окупантів незадоволені: у Росії різко збільшилась кількість скарг на Міноборони

У Росії різко збільшилась скарг родичів окупантів через війну в Україні.

До адміністрації російського диктатора за 4 місяці 2022 року надійшло 1,2 мільйона скарг на Міністерство оборони, з них майже 42 тисячі – на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною.

Про це повідомляє видання "Важливі історії".

На Міноборони РФ за кілька місяців 2022 року уже надійшло більше скарг, ніж за останні 6 років. Кожна четверта - це через війну в Україні.

Скарга до Путіна - це єдиний спосіб висловити своє невдоволення війною, оскільки інші методи караються законом РФ.

У квітні 2022 року надійшло 624 тис. скарг на роботу Міноборони РФ. Політолог Іван Преображенський вважає, що саме цього місяця стався перелом у свідомості росіян - вони перестали довіряти своїм новинам. Це сталось через поразку РФ під Києвом. Саме після цього російські військові змогли зателефонувати своїм родичам та розповісти правду про війну.

"Якщо до 2022 року в топі були питання житла для військових та їхніх сімей, пенсії, військові поховання та служба за контрактом, то тепер росіяни стали скаржитися на роботу військкоматів, пошук полонених та зниклих безвісти, службу за призовом та за контрактом чи звільнення зі служби, виплати контрактникам, озброєння та загалом на війну", - наголошують журналісти.

Як приклад, видання наводить історію із затонулим крейсером "Москва". Родичі екіпажу і досі не можуть дізнатись, куди зникли їхні рідні. У квітні до Путіна надійшло 41 666 скарг через зниклих безвісти російських окупантів.

83 тисяч разів у Росії скаржились на роботу військкоматів, оскільки вони присилають повістки хворим людям.

У РФ вважають, що такі скарги не принесуть результату, оскільки у Путіна це ігнорують.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, як окупанти намагаються поповнювати свої лави.

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