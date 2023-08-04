Родичі загиблих в Україні окупантів можуть знайти їх на сайті: у МВС назвали кількість опізнаних трупів

Від часу запуску "Потерь.НЕТ" кількість російських військових, які здаються у полон, значно збільшилась.

Станом на 4 серпня на сайті проєкту “Потерь.НЕТ” міститься інформація про 61 431 ідентифікованого окупанта, який загинув на території України.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко наголосив, що політичне керівництво Росії ніколи не визнавало великі втрати у війні в Україні, але завдяки роботі цього проєкту цивільне населення РФ нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів.

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Проєкт МВС "Потерь.НЕТ" реалізовано у співпраці з ГУР МО, зокрема, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (проєкт "Хочу жить") та Націполіцією. Його метою є протидія кремлівським наративам шляхом донесення об’єктивних даних щодо втрат РФ у війні.

Відвідувачі сайту з території Росії мають змогу перевірити, чи містяться дані про їхніх близьких у цій базі.

Від часу запуску "Потерь.НЕТ" кількість російських військових, які здаються у полон, значно збільшилась.

У п’ятницю, 4 серпня, Леонід Тимченко вручив подяки поліцейським та курсантам за роботу над проєктом.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 4 серпня 2023 року ЗСУ знищили 248 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 640 військових.

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