Родичі загиблих воїнів в Оленівці отримуватимуть інформацію напряму від Червоного Хреста

Україна поки не отримала списки загиблих в Оленівці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив запит для повернення тіл загиблих в Оленівці бійців.

Про це він розповів 30 липня в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.

За його словами, родичам треба звертатись до Червоного Хреста.

Українська влада має лише цифри щодо загиблих та поранених.

Окупанти оприлюднили список прізвищ поранених та загиблих в Оленівці, про це повідомили в Міноборони РФ.

У Патронатній службі захисників Маріуполя заявили, що не можуть підтвердити чи спростувати ці повідомлення. Їх достовірність перевіряють.

Імена поранених та загиблих в Оленівці повідомляють родинам в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину росіяни намагалися скинути на ЗСУ.

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