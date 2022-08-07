Родина досі проживає в Україні: що відомо про командира військ РФ в Енергодарі

Російськими окупантами в захопленому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області Вадим Клименко. Його родина досі живе в Україні.

Російський командир брав участь у війні в Чечні. Отримав звання "Герой Росії".

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його інформацією, підрозділами армії країни-окупантки в Енергодарі командує полковник Клименко, 1970 року народження, уродженець селища Просяна, що на Дніпропетровщині. Має колишню дружину, сина і дочку, які досі живуть в Україні.

"У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой Росії". Полкан, пакет партизани тобі вже приготували", - зауважив Братчук.

Нагадаємо, за даними мера Енергодара, російські окупанти почали готувати тимчасово окупований Енергодар до "референдуму". Загарбники повстановлювали у місті агітаційні намети, а також роздають пропагандистську газету.

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