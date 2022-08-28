Родина із Київщини, яка змушена була оселитись в курнику після нападу росіян, отримала екокурінь

Дедалі частіше приватний бізнес і волонтери пропонують модульні пересувні будинки для українців, які втратили геть усе через війну.

У селищі Мощун, на Київщині встановили перший екокурінь для родини з немовлям. Енергоощадний купольний будинок звели одному з найбільш постраждалих сіл від війни з окупантами, де щонайменше сотня родин там лишилась без даху над головою, йдеться в ТСН.

Наталя заколисує свого піврічного сина Давида біля згарища, яке лишилось від їхнього двоповерхового дому. На порозі і досі залишки російського снаряду, який його спалив. За день до обстрілу сім’я встигла поїхати геть.

Дитяче ліжечко єдине, що лишилось після пожежі. Його врятував батько Наталі, який лишився в Мощуні і спостерігав як догорає будинок доньки. Тепер воно служить шафою для речей маленького Давида, живе молода сім’я у курнику. «Тут клітки стояли з перепілками. Тут запах жахливий був. Трохи пригребли. Зручностей ніяких нема, душ у нас на дворі», - розповідає наталія.

Родина із розпачем думала про майбутню зиму, адже лишатись в таких умовах з немовлям геть не можна. Звернулись за допомогою до волонтерів і зовсім неочікували, що новий дім їм привезуть просто на вантажній машині.

Цей купольний будиночок розробники назвали євро-куренем, його звели за кілька днів. Зібрали із пінопластових панелей, із надміцним покриттям, яке витримує і чималу вагу. Та найголовніше, ця технологія, за якою зведений новий дім ще й енергоощадна. «Немає теплопровідності в ньому. Тут буде конвектор, якщо будинок буде закритий, то температура буде на пару градусів падати. Тобто, один раз натопили і в теплі сидите. Перші розробки були в Німеччині і в Японії», - розповідає волонтер Ярослав Бондаренко.

Сім'я маленького Давида одна з понад мільйона українців, яких окупанти позбавили житла. Де всіх розселяти до холодів намагається вирішити не лише держава, а й здебільшого громадські організації. Харків'янин Кирило втратив частину бізнесу в охопленому вогнем війни місті. Тепер розробляє для переселенців модульні будинки на колесах в урбаністичному стилі. І це не лише тимчасове житло. Команда Кирила пропонує й супровід у працевлаштуванні та адаптаціїї людей, які втратили геть усе. «Пропонуємо селити у тих місцях, де є інфраструктура, на як найкоротші терміни. Ми його легко перевозимо в інше місце, там де є робота», - каже співзасновник громадської організаціїї Всім дім" Кирило Ярко.

Поки дім на колесах лише пілотний проєкт, його розробники ведуть перемовини із міжнародними донорами. Донатів від них чекають і майстри еко-куреня. Адже лише в Мощуні такий будинок просять понад сотня родин, житло яких спалене війною.

Читайте також:

Українці з усієї країни розгорнули над Дніпром 400-метровий прапор заради єдності берегів

Понад 200 будинків та шкіл уже відремонтовано на Київщині за рахунок благодійників, на черзі облаштування укриттів

Українська цивільна авіація знайшла можливість виживати і підніматись в небо