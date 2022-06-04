Родина із обкладинки ТІМЕ змогла повернутись до свого дому в Ірпені

Вони боялися, що їм вже не буде куди повертатися, та найважливіше було - врятувати життя крихітної доні. Тоді їхня історія вразила увесь світ.

Про сім'ю Павлюків та військового, який допомагав їм евакуйовуватися, ТСН розповідала у березні. Тоді світлина порятунку малечі з пекельного Ірпеня потрапила на обкладинку видання ТІМЕ. А нині - у сотий день війни - родина врешті змогла повернутися до рідного дому.

На початку березня подружжя Павлюків із крихітною донею Еммою сиділо вночі на вокзалі і навіть уявити не могли, що далі. «До нас одразу люди підійшли, місцеві, ті хто працюють на цій станції, питали чи є вам, де жити», - пригадує Олег.

А вони тільки евакуювалися з Ірпеня і як це було - побачив увесь світ. Адже момент порятунку потрапив на обкладинку відомого у всьому світі видання.

«Вона просто почала дуже плакати і він взяв її на ручки, і просто почав її заспокоювати», - пригадує Юлія про те, як її донечка опинилась в руках солдата.

Вже після виходу сюжету ТСН дізналася: військовий, який дбайливо тримає дівчинку на руках - Влад. Йому 19 і він із Рівненщини, куди навмання поїхала родина після порятунку. Тоді журналісти організували знайомство батьків військового та Павлюків. Родина дякувала батькам солдата за небайдужого сина.

Зараз Павлюки вже вирушають додому із Рівненщини до Ірпеня. «Сумні трохи, бо нам дуже сподобалось в Рівному, але і щасливі, бо повертаємось додому. Я дуже боюся побачити Ірпінь, яким я його бачила на фото», - каже Юлія.

Коли вже бачать зруйновані помешкання, постріляні машини і той розбитий міст в Ірпені, через який втікали від війни, Юля ледь стримує сльози. Та будинок, в якому живе родина і їхня квартира вціліли. 8-місячна Емма повертається туди, де минули її перші місяці. Третину свого життя крихітка прожила у Рівному.

Квіти на столі, смаколики та затишна атмосфера – сюрприз від бабусі Емми. «Нам пощастило, бо мама була в нас дома, поприбирала», - радіє сім’я.

Родина сподівається, що їй більше не доведеться полишати свою домівку через війну. І запрошує до себе Влада, з яким тоді потрапили на обкладинку, аби тепер познайомитися особисто.

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