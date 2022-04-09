Родина у Бородянці, ховаючись у погребі, розчула шок окупантів через Nutella і ноутбуки у будинку

Загарбники були шоковані тим, що у людей будинки зроблені з цегли.

Мешканці звільненої від російських окупантів Бородянки, Київська область, розповіли, що російські війська, наче дикуни, дивувалися місцевим будинкам з цегли та ноутбукам у кожному домі. Рівень життя людей у передмісті став для загарбників справжнім шоком.

Як поділилася місцева родина, коли окупанти прийшли до їхнього будинку, вони сховалися у підвалі. У цей момент родина почула розмову російських загарбників.

"Прийшли до нас і цілу ніч були в дворі, ми сиділи в погребі. У них отакі фрази були: "Ти подивися, у них всі будинки з цегли, в кожному будинку є ноутбук і жруть Nutella". Для нас це було шоком. Для нас це звичайні речі – цегляний будинок, ноутбук. Для нас звичайна річ Nutella, для дітей мабуть. Для них це диво", - розповіла жінка.

Зазначимо, що росіяни показують себе справжніми дикунами. Вони тягнуть усе, до чого можуть дотягнутись, та ще й рідним хваляться – привезуть подарунки з розграбованих будинків українців. Грабіжники здивовані, що українці, виявляється, живуть дуже непогано. На відміну від росіян.

Читайте також: