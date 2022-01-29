Категорія
Допомога
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Родина Вероніки потребує фінансової допомоги, щоб позбавити дитину онкології

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Родина Вероніки потребує фінансової допомоги, щоб позбавити дитину онкології

Дівчинці вже видалили злоякісну пухлину

Вероніка Несен із маленького містечка Гребінка Полтавської області мусить боротися із ембріональною рабдоміосаркомою м'яких тканин.

За понад рік дівчинка пройшла 9 курсів хіміотерапії та кілька курси променевої терапії, була операція із видалення пухлини.

«Післяопераційний стан дівчинки був тяжким, але настрій у Вероніки гарний. Вона так боялася цієї операції, тепер це позаду», - розповідають волонтери, які допомагають родині в боротьбі за дівчинку.

Зараз лікарі призначили дитині додаткові курси хімії, а далі її чекає підтримуюча терапія, яка не дасть хвороби повернутись і тривала реабілітація.

«Потрібно чимало сил, коштів та терпіння. Динаміка її лікування є позитивною, і Вероніка має всі шанси на повне одужання», - додають волонтери.

Але родині, яка вже понад рік оплачує коштовне лікування, все важче зібрати кошти. Мама дівчинки працює оператором на міських очисних спорудах, а тато- командир відділення ДСНС. Вони роблять все можливе, щоб подарувати дитині необхідне лікування і отримати омріяне майбутнє – стати дизайнером.  

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7450 3042 2346

НЕСЕН АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Наступна публікація