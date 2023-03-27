"Родина зрадників": СБУ затримала у Львові "переселенку", яка зливала дані окупантам

Служба безпеки України затримала у Львові “переселенку”, яка збирала дані для окупантів.

СБУ затримала у Львові жінку, яка під виглядом “переселенки” збирала інформацію для російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, “переселенкою” виявилася мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника. Його також нещодавно затримали правоохоронці. В жовтні минулого року її дистанційно залучили до співпраці з росіянами.

“Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що фігурантка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України. За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалася передати зібрані дані до рф через месенджер”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що затримати жінку вдалося своєчасно - на спробі передавання інформації окупантам.

“Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів, на одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що вінницький міський суд визнав винною у поширенні матеріалів жінку, яка ставила “вподобайки” групам та публікаціям у соцмережах, що прославляли російську владу та війну.

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