Родині анестезіологів, яким довелося вдруге тікати від війни, подарували квартиру в Кропивницькому

Подружжя лікарів-анестезіологів з Луганщини та двоє їхніх маленьких дітей віднині мають власну двокімнатну квартиру у Кропивницькому, її подарувала міська влада.

Їм двічі довелося тікати від війни і зрештою оселилися у центрі України. Історія родини, яка вкотре починає життя з нуля, в ТСН.

Коли Олені подарували квартиру, вона плакала, адже вже й не мріяла про власне житло. Подружжя лікарів лишилось без домівки на початку повномасштабної війни. Вісім років тому так само поспіхом вони залишали окупований Луганськ.

«Вперше, доньці рік не було, нам довелося тікати в 14 році, вдруге - синові року немає, теж довелося тікати. Найстрашніше опинитись, не Дай Боже, на окупованій території, не у своїй країні», - каже Олена Бузаєва.

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З початком повномасштабної війни з Сєвєродонецька виїжджали під обстрілами. Кількаденна дорога до Кропивницького була важкою. Збиралися тут перепочити і їхати далі на захід, але згодом передумали. «Тут дуже класні люди. Нам сусіди почали приносити все, як довідалися про наше лихо. Ми відчули себе тут у безпеці та вирішили залишитися на довше», - розповідає лікарка.

Обох анестезіологів запросили на роботу до місцевої лікарні, а лікарській сім'ї місто виділило двокімнатну квартиру.

Поки ця квартира має статус службової, але якщо молоді лікарі залишаться працювати в Кропивницькому - житло перейде у їхню власність. У цьому ж будинку, твердять у міськраді, ще 7 квартир, зарезервованих для медиків-переселенців.

Двічі тікали від війни: подружжя лікарів з двома дітьми отримало квартиру у Кропивницькому

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