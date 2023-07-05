Родину вбило ракетою, а будинок затопила вода: що відомо про чоловіка, який три дні йшов з собакою до Одеси

Чоловік з собакою йшли пішки до з Херсонщини, бо його не пустили до автобуса через відсутність намордника.

Днями Мережу сколихнула історія про чоловіка із собакою, які три дні пішки йшли до Одеси після того, як їхній дім у селі Приозерне на Херсонщині затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Дружину та доньку чоловіка незадовго до того вбила російська ракета.

Як нині живе чоловік з домашнім улюбленцем в Одесі, він розповів УНІАН.

Чоловіка звати Олександр, йому – 34 роки, а вівчарку – Кара, їй рік і два місяці. Чоловік відмовився від фото, аби на вулиці його не почали впізнавати та жаліти. За словами Олександра, він рано осиротів, мати померла, коли йому було шість років, про батька не згадує. Був ще брат, але і його вже немає в живих. Він ріс у інтернаті.

Його родину вбила російська ракета

У дорослому віці він познайомився з майбутньою дружиною – йшов вулицею і побачив "русалку".

"Ми побралися, я мріяв про маленьку доньку. Навіть купив спеціальний календар та відзначав потрібні дні (овуляції - ред). І, знаєте, Бог почув: дав нам дитину. Чого я міг ще побажати? Все було для щастя. Навіть маленький бізнес – магазинчик, оформлений на дружину. Я працював зварювальником і освоїв ще чотири спеціальності – маляра-штукатура, столяра, токаря та слюсаря механоскладальних робіт", - розповів Олександр.

Проте російське вторгнення та ворожа ракета зруйнували сімейне щастя у квітні 2023 року. Востаннє чоловік говорив з дружиною, коли вона йшла з їхньою донькою до супермаркету. Через якийсь час з телефону дружини знову пролунав дзвінок – невідомий чоловік представився поліцейським і поставив купу запитань: "Ваше ім'я? Чи є дитина? Скільки їй років? Ви можете негайно приїхати?...".

Олександр покинув роботу і негайно приїхав за адресою, яку назвали в поліції.

"Тоді й дізнався – мої дівчата до "АТБ" не доїхали. Донечку зрешетило уламками – майже розірвало навпіл. Кажуть, вона одразу померла – не мучилася... А дружина ще трохи жила, але до лікарні не дотягнула… Ще довго не міг повірити, що їх більше нема. Все чекав – ось відчиняться двері, і вони увійдуть", - згадує крізь сльози Олександр .

Йому відмовили у евакуації після підриву Каховської ГЕС через Кару

Олександр та його дружина взяли чистокровну німецьку вівчарку ще цуценям. Купили спеціально для доньки, яка й дала їй таке незвичайне ім'я. Кару водили до професійного кінолога, навчали, зокрема, спілкуватися з дітьми. Як розповів чоловік, "малюки росли разом" і не розлучалися ні на хвилину.

"А після того, як трапилося лихо, Кара ні на крок не відходить уже від мене. Так було й 6 червня, коли після підриву Каховської греблі стався потоп. Тоді затопило Приозерне – наше село... Пам'ятаю, як вранці прокинувся, а води в хаті по кісточки…", - згадує Сашко.

Чоловік одразу побіг допомогти сусідці, яка одна виховує трьох дочок. Він допоміг родині евакуюватися – відправив їх у бік Білозерки. Повернувся додому за документами, які вже плавали по хаті, бо вода діставала рівня грудей.

Потім вони з Карою зустріли волонтерів на "бусі". Олександр просив, щоб їх вивезли до безпечного місця – жити було ніде.

"А водій запитав, чи є у собаки намордник? Який намордник? Його й не було ніколи – найдобріша тварина, обожнює дітей та постійно з людьми... Він говорив, що пустить мене без собаки! Ну, як вам пояснити: я раніше нікого ні про що не просив, а тут почав благати… Ну, не міг я залишити Кару, вона б точно загинула! Казав людині: "Намордник уже ніде не знайду, усі сусіди поїхали!". Але він: "Нізащо"", – констатує чоловік.

Тоді чоловік вирішив йти з вівчаркою пішки. З Приозерного до Миколаєва вони йшли понад 12 годин. Кілька разів вони зупинялися перепочити та йшли далі, нічого не ївши.

"Поїли, коли прийшли до Миколаєва. Пожалів один чоловік – купив воду та трохи їжі… У Миколаєві ми знайшли автовокзал. І просились до автобусів на Одесу. Але знову відмова: "З вівчаркою не можна", і все... При цьому я пояснював ситуацію: залишився ні з чим, собаку не кину, вона не кусається, ми можемо забитися в якомусь кутку і нікому не заважати... Навіть пропонував як плату вимити автобус. Реакції – нуль", - згадує Олександр.

Тому з Миколаєва вони знову вирушили пішки вже до Одеси. За його словами, він вибрав Одеси, бо колись з родиною відпочивали в одному з санаторіїв на Французькому бульварі. Одеса сподобалася доньці. Місто, яке запам'яталося щастям.

Вже в Одесі Олександр з Карою прийшли на залізничний вокзал проте наближалася комендантська година і чоловік вирішив пересидіти до ранку поруч у сквері. А повідець Кари він пристебнув до своєї ноги, щоб її не вкрали.

"Так, пристебнутими, ми й сиділи у сквері. І я таки "вирубався". Прийшов до тями, коли мене смикнула Кара. Бачу – жінка переді мною. Вирішивши, що я п'яний, розтормошила, мовляв, настав час йти додому, а то в поліцію заберуть. Пояснив їй, що прийшов із Херсона, йти просто нікуди і попросив нагодувати Кару...", - розповів Олександр.

Жінка принесла їжу для Олександра та Кари та розповіла, що на вокзалі зранку чергують волонтери, які можуть допомогти.

До речі, працівники вокзалу, з якими спілкувався чоловік, також пропонували йому десь залишити Кару, мовляв, без неї буде легше.

Згодом до чоловіка на Одеському вокзалі підійшла волонтерка та психолог на ім'я Тетяна – чоловік вважає своїм янголом-охоронцем. Дізнавшись про долю "мандрівників", знайшла для них тимчасове житло – таке, щоб вони були вдвох. Інші волонтери привезли корм, нашийник та намордник для собаки, а також речі першої потреби для її власника.

За словами чоловіка, він страшенно сумує за родиною. Вночі майже не спить, думає про дружину та доньку, дивиться на їхні фотографії в телефоні.

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