Родом із України: вдалося ідентифікувати російського командира, який віддав накази обстрілювати селища Харківщини

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила особу російського командира-злочинця, який віддавав накази обстрілювати мирні селища Харківської області.

Російських командир 38 окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Сергій Вікторович Максімов віддавав накази вбивати українців.

Як розповіла Венедіктова, у підпорядкуванні російського командира-злочинця перебували артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням.

За іронією долі, народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув на Харківщину", - повідомила генпрокурорка.

Нині Максімова підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Зокрема, прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим застосувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратино" по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка. Вогонь запалювальними снарядами із установки вівся по будинках мирних.

В результаті атаки житлові будинки, Малороганський ліцей та молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких за кілька днів померла у лікарні.

"Йому було достовірно відомо, що там відсутні будь-які військові об’єкти. До того ж застосування такої зброї у місцях засередження цивільного населення взагалі заборонено міжнародним правом", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, Ірина Венедіктова також розповіла, що 48 російських військових найближчим часом судитимуть за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

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