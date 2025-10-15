Родини загиблих бійців отримали житло від 3 армійського корпусу

Передача квартир родинам загиблим. Фото: t.me/SlipioCkUa

Третій армійський корпус Андрія Білецького подарував п'ять квартир родинам загиблих побратимів у Черкасах. Перед новим роком бійці вирішили взяти участь в аукціоні і виграли гектар земельної ділянки під забудову.

Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук у Telegram 14 жовтня.

Квартири для родин загиблих військових

Кухарчук розповів, що 14 жовтня, у день українського збройного чину, Третій армійський корпус подарував 5 квартир родичам загиблих побратимів.

"Перед новим роком ми вирішили взяти участь в аукціоні і виграли гектар земельної ділянки під забудову у Черкасах. Сама ідея належала Ігорю Зайчуку, Андрію Білецькому і мені. Кинули клич по забудовниках, і найкращі умови запропонував Альберт Норченко, домовились про 25 квартир, але щоб не чекати поки будинок збудується, Альберт Станіславович запропонував видати п'ять у вже готовому", — розповів військовий.

За його словами, в першу чергу житло дали сім'ям загиблих з Черкаської області: дві — сім'ям загиблих захисників "Азвосталі", одну — сім'ї льотчика, який полетів на гелікоптері в окупований Маріуполь і дві — родинам загиблих бійців Третього армійського Корпусу.

"Обирали шляхом жеребкування. Ставимо собі за мету забезпечити житлом весь наш Рух. Розумію, що мета амбітна, але ми — велика сімʼя і за своїх йдемо до кінця. Дякую всім, хто допомагав і тим, хто не вставляв палки в колеса. З річницею створення УПА і 3 штурмової!" — написав Дмитро Кухарчук.

