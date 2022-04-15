Рогань на Харківщині звільнена від російських окупантів та повертається до життя - Синєгубов (фото)

Рогань на Харківщині звільнена від російських окупантів та повертається до життя - Синєгубов (фото)

Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів у смт Рогань.

Рогань Харківської області повертається до звичного життя після звільнення від окупантів.

Про ситуацію в місті розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Очільник області опублікував фото руйнувань населеного пункту. На світлинах - садочок та школа зі снарядами на подвір'ях, вирви - на місці яких були будинку.

За словами Синєгубова, місцева вежа водопостачання на час окупації була позицією ворожого снайпера. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об’єктів, в тому числі і підприємств. Близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Вщент вигоріли від прямих попадань снарядів - 27.

"Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- та газопостачання. Із обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів", - зауважив посадовець.

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