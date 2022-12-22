Рогозін незаконно перетнув український кордон: "протокол" порушникові передали небайдужі товариші — ДПСУ

Після інциденту з колишнім очільником “Роскосмосу” Дмитром Рогозіним, який отримав поранення через вибух в тимчасово окупованому Донецьку, у Державній прикордонній службі нагадали, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ, опублікованому в четвер, 22 грудня.

Українські прикордонники зауважили, що цими днями було встановлено, що громадянин РФ Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон. Невдовзі було встановлено його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області.

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“Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його “передали” під час святкування ним дня народження небайдужі товариші”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонна служба вкотре звернулася із закликом до росіян не порушувати українське законодавство, пам’ятаючи, що відповідальність за такі дії так чи інакше настане.

Як раніше повідомлялося, у середу, 21 грудня, стало відомо, що в ресторані "Шеш-Беш" в Донецьку, де ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував свій день народження, пролунав вибух. Російські пропагандисти заявили про обстріл з боку ЗСУ. Колишній очільник російського космічного відомства отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниць, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.

Поранення отримали також особи , які супроводжували Рогозіна. Зокрема, було поранено колаборанта Івана Приходька, якого окупанти обрали "мером" окупаційної адміністрації Горлівки.

Нагадаємо, раніше ексголову "Роскосмосу" називали ймовірним "гауляйтером" Кремля на Донбасі.

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