Річниця деокупації Київщини: Залужний показав потужне відео звільнення регіону

Рівно рік тому всю область було звільнено від ворога.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний згадав про річницю звільнення Київської області від російських окупантів.

Залужний опублікував у своєму Facebook відео.

"Річниця визволення Київської області від російських окупантів. Продовжуємо боротьбу за незалежність нашої Батьківщини. Слава всім, хто захищає Україну", - йдеться у дописі головнокомандувача.

У ролику показано кадри "руского міра" на Київщині. На кадрах видно рунування у Мощуні, Ірпені, Бородянці, Димері тощо, а також звільнення від ворога. Відео закінчується митями зустрічі воїнів з українцями, які жили під російським вогнем та окупацією РФ.

До слова, 2 квітня 2022-го українські воїни звільнили Київщину від окупантів.

Нагадаємо, 31 березня рік тому Збройні сили України звільнили місто Буча на Київщині від російських окупантів. У річницю деокупації жителі міста вшанували пам'ять загиблих. Кількасот людей, попри дощ, зібралися на вулиці Вокзальній — символі стійкості та незламності.

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