Роковини ракетного удару по Вінниці: у ГУР пообіцяли розплату

Україна передасть усіх військових злочинців під воєнний трибунал.

Про це наголосили у ГУР у роковини ракетного удару по Вінниці, внаслідок якого загинули 29 людей.

У розвідці наголошують, що РФ випустила ракети із підводного човна у Чорному морі.

"Усіх московських душогубів, убивць українських дітей та всіх воєнних злочинців Україна обов’язково віддасть під міжнародний трибунал. День розплати настане ― рано чи пізно, але невідворотно", - наголосили у розвідці.

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Зокрема, історія одного російського командира-підводника свідчить про те, що від суду можливо сховатися, але відповідальності все одно не уникнути.

"Вшановуємо пам’ять вінничан, українців, які стали жертвами терористичної Росії", - додали у розвідці.

Нагадаємо, що рік тому близько 11 години 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців.

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