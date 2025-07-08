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- Війна
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Роковини атаки на "Охматдит": ГУР злило дані про десятки виробників Х-101, які не під санкціями
Через рік після атаки на «Охматдит» десятки розробників та виробників ракет Х-101 продовжують працювати без міжнародних обмежень.
У перші роковини російської атаки по «Охматдиту» українська військова розвідка опублікувала дані понад 70 підприємств — розробників і виробників ракети Х-101, на які досі не накладені західні санкції. Саме такою ракетою ворог ударив по дитячій лікарні.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Рік тому Росія цілеспрямовано вдарила крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів «Охматдиту». Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще понад 50 — постраждали, зокрема діти.
У перші роковини удару по лікарні ГУР на порталі War&Sanctions опублікувало дані понад 70 підприємств – розробників і виробників ракети Х-101 та її складників: від турбореактивного двигуна і системи наведення до електроніки, підшипників і поковок.
На десятки з цих підприємств досі не накладені обмеження з боку жодної з країн санкційної коаліції. Ці компанії зберігають доступ до обладнання, компонентної бази та технологій, критично необхідних для виробництва ракет.
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по «Охматдиту» в Києві 8 липня 2024 року: стався прямий «приліт» по одному з корпусів. Внаслідок удару загинули двоє дорослих, ще 32 людей, зокрема діти, постраждали. Під час атаки на лікарню в ній перебували 627 дітей. Після цього майже 100 пацієнтів госпіталізували до інших медичних закладів.
На сьогодні один із корпусів «Охматдиту» залишається зруйнованим, інший — частково функціонує, ще один — у напівзруйнованому стані та потребуватиме ремонту.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРЯМИЙ УДАР РАКЕТИ ПО НАЙБІЛЬШІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ! ХРОНОЛОГІЯ ДНЯ РУЙНУВАННЯ ОХМАТДИТУ