Роковини атаки на "Охматдит": ГУР злило дані про десятки виробників Х-101, які не під санкціями

Наслідки ракетної атаки на «Охматдит» 2024 року / © СБУ

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У перші роковини російської атаки по «Охматдиту» українська військова розвідка опублікувала дані понад 70 підприємств — розробників і виробників ракети Х-101, на які досі не накладені західні санкції. Саме такою ракетою ворог ударив по дитячій лікарні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Рік тому Росія цілеспрямовано вдарила крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів «Охматдиту». Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще понад 50 — постраждали, зокрема діти.

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У перші роковини удару по лікарні ГУР на порталі War&Sanctions опублікувало дані понад 70 підприємств ­– розробників і виробників ракети Х-101 та її складників: від турбореактивного двигуна і системи наведення до електроніки, підшипників і поковок.

На десятки з цих підприємств досі не накладені обмеження з боку жодної з країн санкційної коаліції. Ці компанії зберігають доступ до обладнання, компонентної бази та технологій, критично необхідних для виробництва ракет.

Складники російської ракети Х-101 / © ГУР Міноборони

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по «Охматдиту» в Києві 8 липня 2024 року: стався прямий «приліт» по одному з корпусів. Внаслідок удару загинули двоє дорослих, ще 32 людей, зокрема діти, постраждали. Під час атаки на лікарню в ній перебували 627 дітей. Після цього майже 100 пацієнтів госпіталізували до інших медичних закладів.

На сьогодні один із корпусів «Охматдиту» залишається зруйнованим, інший — частково функціонує, ще один — у напівзруйнованому стані та потребуватиме ремонту.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРЯМИЙ УДАР РАКЕТИ ПО НАЙБІЛЬШІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ! ХРОНОЛОГІЯ ДНЯ РУЙНУВАННЯ ОХМАТДИТУ