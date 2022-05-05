Росгвардія, десантники з Пскова та "кадирівці": Reuters дізнався, хто чинив злочини у Бучі

У місті Буча Київської області під час окупації перебувала розгвардія, десантники з Пскова та "кадирівці".
Саме ці російські окупанти могли чинити масові злочини проти мирних українців.
Про це йдеться у розслідуванні Reuters.
Журналісти видання поспілкувались із 90 українців, які на момент окупації були у Бучі, вивчили фото та відео і документи, які там залишили російські окупанти.
"Серед окупаційних військ були і військовослужбовці російських сил безпеки "Витязь", про що свідчить документ, який посвідчує особу, знайдений на місці події. "Витязь", присутність якого в Бучі розкривається тут вперше, знаходиться під командуванням росгвардії. Її керівник Віктор Золотов, який не прокоментував цю статтю, є колишнім охоронцем Путіна і підпорядковується безпосередньо президенту Росії", - йдеться у розслідуванні.
Житель Бучі в своєму будинку також виявив любовний лист, який був адресований окупанту з 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова Олександру Логвиненку. У сусідньому будинку знайшли напис на стіні "Wolf_68". Виявилось, що так у соціальних мережах підписується росіянин Кирило Крючков. Він служив у 234-му штурмовому авіаполку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. За даними видання, під час окупації у місті також перебували три підрозділи "кадирівців".
Нагадаємо, двом військовослужбовцям РФ заочно повідомлено про підозру. Вони катували та пограбували мешканців Бучанського району.
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