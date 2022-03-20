Росгвардія втратила в Україні техніку та озброєння, а у Бєлгороді судять солдатів РФ, що відмовилися воювати: як минула доба на фронті

Росгвардія втратила в Україні техніку та озброєння, а у Бєлгороді судять солдатів РФ, що відмовилися воювати: як минула доба на фронті

Морально-психологічний стан особового складу окупантів низький та погіршується з кожним днем.

Українські захисники продовжують оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряний напад противника, здійснюють протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.

Південь

На Південному напрямку на окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

Донбас

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

Волинь і Полісся

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Окупанти здійснювали нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики для підготовки наступу на Київ.

Сіверщина та Слобожанщина

На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Втрати та дезертирство у лавах ворога

Росіяни зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу окупантів низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи Росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатура російського Бєлгорода проводить розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади РФ, які брали участь у наступі на Харків. Через великі втрати частини вони відмовилися воювати і підбурювали решту повертатися додому.

Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки" для пропагандистів РФ, що викликає гнів Кремля.

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