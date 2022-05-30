Росгвардійці з Краснодара відмовилися вдруге їхати на війну з Україною

Росгвардійці з Краснодара відмовилися вдруге їхати на війну з Україною

Окупанти відмовилися повторно їхати в Україну через низькі виплати.

Окупанти-росгвардійці з ворожого Краснодара які брали участь у війні проти України у лютому-квітні, подали рапорти з відмовою їхати воювати вдруге.

Про це інформує "Кавказ.Реалії".

За інформацією видання, росгвардійці вкрай незадоволені виплатами, отриманими за два місяці війни в Україні. Грошей загарбники отримали значно менше, ніж розповідають пропагандистські ЗМІ. І це стало однією із причин відмови.

"Тільки днями прийшла виплата за другий місяць перебування там. І якщо за перший місяць заплатили 100 тисяч, то зараз – 50. Командування пояснило це падінням курсу долара – виплата розраховується з 50 доларів за день перебування, але проводиться в рублях за російським курсом", – пояснив військовий-співрозмовник видання.

У його загоні п'ять співробітників подали рапорти про вихід на пенсію – вони були передпенсійного віку. Також йому відомо ще мінімум про п'ятьох бійців, які подали рапорти про відмову їхати в Україну з інших причин.

Раніше повідомлялося, що у Росії суд покарав 115 членів Росгвардії, які відмовились воювати в Україні.

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