Росія відкрила ще один фронт: в Офісі президента попередили про атаки на українців

Росія активізувала атаки на інформаційне поле по всій Україні, намагаючись поширювати панічні та провокаційні наративи з метою дестабілізації суспільства.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

“Ми фіксуємо атаки росіян на інформаційне поле. Ворог намагається поширювати панічні наративи, однак суспільство чітко розуміє, що це спроби деморалізації з боку РФ”, – повідомив Микита.

За його словами, ворог використовує широкий спектр інструментів інформаційного впливу – від ботоферм у соціальних мережах до публічних виступів зрадників, які перебувають за межами України. Головна мета таких дій – послабити єдність українців, створити напругу в тилу та тиснути на суспільство через страх і дезінформацію.

Водночас Микита наголосив, що ці спроби не мають успіху. Українське суспільство чітко розуміє природу інформаційних атак і усвідомлює, що саме Росія намагається деморалізувати громадян на тлі воєнних дій.

На тлі інформаційних провокацій Росія також посилює військову активність поблизу кордону. Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ активізували дії на Північно-Слобожанському напрямку, намагаючись закріпитися в районі населеного пункту Хотінь.