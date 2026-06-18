Росія активізувала наступ на одному з напрямків: ворог намагається створити буферну зону

Росіяни активізувалися на півночі / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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Російські окупанти активізували наступ в одній з прикордонних областей України. Зокрема, йдеться про збільшення кількості штурмів та спроб просочення ворога на позиції ЗСУ. Росіяни активізувалися на прикордонні Сумської області.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Росіяни активізувалися у Сумській області

Росіяни продовжують спроби наступу на багатьох напрямках фронту. Суттєвих проривів наразі не фіксують. Однак російські окупанти активізувалися у Сумській області на прикордонні з РФ.

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За даними аналітиків, ворог активізувався поблизу державного кордону в Сумській області. Ворог намагається просочитися у прикордонні райони, щоб створити там буферну зону для російських військ.

Окремі інфільтраційні рейди росіяни проводять на Харківщині, неподалік Козачої Лопані, а також на північний схід від Харкова. Росіяни заявляють про просування, однак підтверджених змін на полі бою експерти поки не бачать.

У районі Куп’янська та Борової ворог продовжує активно атакувати. ЗСУ стримують тиск росіян. Ворог збільшив удари по дорогах та цивільній інфраструктурі Харківщини.

Ситуація на Донеччині

Найважчою зараз на фронті залишається ситуація поблизу Костянтинівки. Росіяни заявляють про просування в місті, однак українське командування повідомляє, що Сили оборони продовжують утримувати позиції.

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На Лиманському напрямку росіяни намагаються проводити розвідку та штурми, а потім проникати в населені пункти. Усі спроби ворога завершуються ліквідацією. ЗСУ вчасно виявляє росіян, які «заблукали».

Підтверджень успіхів ворога у Лимані наразі немає.

На Покровському, Новопавлівському та Добропільському напрямках тривають важкі та динамічні бої. Окупанти тиснуть, проте доведених успіхів не мають.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті:

Нагадаємо, окремі успіхи Сил оборони на фронті не варто пов’язувати з очікуваннями швидкого завершення війни. Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін, закликав зробити висновки з досвіду 2023 року й тверезо оцінювати ситуацію.

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Навіть значні досягнення на полі бою не означають автоматичної перемоги за кілька місяців. Насамперед успішні дії українських військових можуть посилити позиції України на ймовірних переговорах, після яких усе одно триватиме боротьба.

Військовий також попередив про типову реакцію ворога на невдачі. Стандартною відповіддю росіян на відсутність результатів на передовій є посилення ударів по тилу, диверсійна діяльність та активізація інформаційних атак. Тому країна має бути готовою до того, що війна залишатиметься тривалим і складним випробуванням.

Україна дедалі активніше проводить кампанію «логістичної блокади» армії РФ і завдає ударів по тилових маршрутах постачання, паливній інфраструктурі та складах за допомогою модернізованих дронів.

За оцінками експертів та військових, це створює серйозні проблеми для окупантів: ускладнює ротацію підрозділів, створює дефіцит пального та стримує темпи наступу, що вже сприяло першим чистим територіальним здобуткам ЗСУ у травні.

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Попри успіхи, зокрема на південному фронті, ситуація залишається складною через постійні російські атаки на критичну інфраструктуру та міста. Військові наголошують, що це вікно можливостей є тимчасовим.

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