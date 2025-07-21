ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
607
Час на прочитання
1 хв

Росія активізувалася на новому напрямку у Харківській області

РФ намагається нав’язати бій ЗСУ на новій ділянці Харківської області, щоб ослабити оборону поблизу Куп’янська.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Армія РФ

Армія РФ / © rbcdaily.ru

У Харківській області російські окупанти активізувалися ще на одному напрямку. Це може бути спроба відтягнути українські резерви з Куп’янського напрямку, де тривають інтенсивні бої.

Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов «Осман» у Telegram.

За його словами, загалом ситуація для українських сил оборони залишається складною: велика протяжність кордону з РФ дозволяє ворогу здійснювати атакувальні дії майже по всій лінії.

Окрім того, через обмежену кількість резервів, українським захисникам доводиться гасити «пожежі» точково — залучаючи бригади, які вже виконують бойові завдання на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, начальник пресслужби бригади «Форпост» підполковник Роман Коссе заявляв, що армія Росії намагається взяти в кільце місто Вовчанськ на Харківщині. Окрім того повідомлялось, що село Мілове на Харківщині перетворилося на «сіру зону» — там не залишилося мирних жителів, лише руїни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie