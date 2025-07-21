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- Війна
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Росія активізувалася на новому напрямку у Харківській області
РФ намагається нав’язати бій ЗСУ на новій ділянці Харківської області, щоб ослабити оборону поблизу Куп’янська.
У Харківській області російські окупанти активізувалися ще на одному напрямку. Це може бути спроба відтягнути українські резерви з Куп’янського напрямку, де тривають інтенсивні бої.
Про це заявив командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», молодший сержант Станіслав Бунятов «Осман» у Telegram.
За його словами, загалом ситуація для українських сил оборони залишається складною: велика протяжність кордону з РФ дозволяє ворогу здійснювати атакувальні дії майже по всій лінії.
Окрім того, через обмежену кількість резервів, українським захисникам доводиться гасити «пожежі» точково — залучаючи бригади, які вже виконують бойові завдання на інших ділянках фронту.
Нагадаємо, начальник пресслужби бригади «Форпост» підполковник Роман Коссе заявляв, що армія Росії намагається взяти в кільце місто Вовчанськ на Харківщині. Окрім того повідомлялось, що село Мілове на Харківщині перетворилося на «сіру зону» — там не залишилося мирних жителів, лише руїни.