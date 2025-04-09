Росія активізує наступ по всій лінії фронту: що це означає для України та позиції Трампа

Росія активізує наступ по всій лінії фронту. / © Associated Press

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Російські війська посилили бойові дії майже на всій лінії зіткнення, що може свідчити про початок нового етапу наступу. За даними українських офіцерів, Генштабу ЗСУ, а також з повідомлень солдатів, активність армії РФ значно зросла — і це, попри попередження президента США Дональда Трампа, який заявив, що ухвалить рішення щодо подальших кроків у війні “протягом кількох тижнів”, якщо Москва дійсно прагне миру.

Про це пише CNN.

Покровський напрямок — одне з найгарячіших

Найзапекліші бої тривають на південь від Покровська, колишнього логістичного вузла української армії на Донеччині. Хоча українські сили раніше досягли там деяких тактичних успіхів, останні 10 днів, за словами українського розвідника, росіяни перекидають додаткові сили та техніку.

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“Ми бачимо це на кадрах з безпілотника і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях”, – розповів офіцер CNN.

У соціальних мережах українські військові описують загрозу оточення та проривів оборони. Зокрема, боєць з позивним “Борошно” заявив, що росіяни прагнуть захопити Новопавлівку, а наступна ціль — вихід до Дніпропетровської області.

“Вони увійдуть до Дніпропетровської області — це одне з ключових завдань, поставлених російським командуванням”, — написав він.

Це може стати першим випадком часткової окупації нової області України з початку вторгнення.

Тиск зростає і в Луганській області

На Луганщині, де ЗСУ контролюють лише незначні анклави, РФ посилює тиск, зокрема на північ від Лиману — важливого залізничного вузла.

“Тяжко, треба працювати над стабілізацією фронту та методично вибивати супротивника, інакше гангрена пошириться”, — написав один з українських офіцерів.

Зросла кількість бойових зіткнень

Аналіз CNN даних Генштабу ЗСУ свідчить, що з 23 березня середня кількість щоденних бойових зіткнень зросла з 140 до 180. Це — зростання на близько 30%, що підтверджує: Росія активно тисне на українські позиції.

На тлі цього загострення стає дедалі більш очевидним, що Кремль не планує зупиняти війну, попри сигнали з Вашингтона. І це — серйозний виклик як для України, так і для союзників.

Дані також охоплюють Курську область у РФ, де після торішнього раптового прориву українських сил Росії вдалося повернути контроль, залишивши ЗСУ лише кілька сіл поблизу кордону. Тим часом на території Сумської області спостерігаються спроби проникнення російських військ, що призводить до формування “сірих зон” — ділянок, які залишаються поза повним контролем обох сторін.

Ситуацію на півночі додатково ускладнює підтверджений Києвом у понеділок факт українського вторгнення на територію Бєлгородської області РФ — перше офіційне визнання такого кроку.

Раніше ми повідомляли, що росіяни готуються до масштабного наступу.