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- Війна
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Росія атакувала багатоповерхівку в Запорізькій області: є жертва
Селище атакували близько 6 ранку.
Російські війська завдали потужного удару по селищу Степногірськ у Запорізькій області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько 6 ранку ворог атакував населений пункт із різних видів озброєння — застосовувалися керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерія, реактивні системи залпового вогню та дрони. Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок.
Унаслідок атаки загинула 70-річна місцева мешканка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки.
Місцеві служби оперативно працюють на місці трагедії, щоб ліквідувати наслідки обстрілу, надати допомогу постраждалим та зафіксувати всі руйнування.
Нагадаємо, упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед поранених — 16-річна дівчина.
Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.