- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 572
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Чернігівщину: є загиблий і поранені
Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Російські загарбники ввечері 8 травня атакували цивільну інфраструктуру у селі Печенюги Чернігівської області.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
За його словами, російські удари були зафіксовані близько 19:40.
Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Після удару на території місцевого господарства спалахнула пожежа. Вогнем повністю знищено приміщення ферми та складську будівлю, де зберігався комбікорм.
Серед постраждалих — син загиблого та чоловік 1977 року народження. Обидва отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У сина загиблого медики діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму, струс головного мозку та рвану травму коліна.
Інший поранений зазнав мінно-вибухових травм та опіків.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський.
Ми раніше інформували, що російські дрони атакували житловий квартал у Павлограді, в результаті чого троє людей поранені, пошкоджено десятки будинків.