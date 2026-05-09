Росія атакувала Чернігівщину: є загиблий і поранені

Наслідки удару по Чернігівщині / © Facebook-сторінка Олександра Селіверстова

Російські загарбники ввечері 8 травня атакували цивільну інфраструктуру у селі Печенюги Чернігівської області.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його словами, російські удари були зафіксовані близько 19:40.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Після удару на території місцевого господарства спалахнула пожежа. Вогнем повністю знищено приміщення ферми та складську будівлю, де зберігався комбікорм.

Серед постраждалих — син загиблого та чоловік 1977 року народження. Обидва отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У сина загиблого медики діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму, струс головного мозку та рвану травму коліна.

Інший поранений зазнав мінно-вибухових травм та опіків.

