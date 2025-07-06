Росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Миколаїв дронами: наслідки атаки

Shahed

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Російські дрони в ніч проти 6 липня атакували Київ, Харків, Запоріжжя та Миколаїв.

Про це повідомляють Повітряні сили.

У столиці перший вибух пролунав близько 01:51. Повітряну тривогу оголосили о 01:29, дрони заходили з північного напрямку.

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«Столицю знову атакують російські БпЛА. Може бути чутно роботу ППО. Будьте в безпечних місцях до відбою!», — повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Очевидці повідомляють про часткове зникнення електроенергії у районах Виноградар, Оболонь, а також у селищі Лютіж Київської області.

Харків

Перші вибухи в місті пролунали між 01:07 і 01:15. Ближче до 02:00 почалася друга хвиля атаки. Зафіксовано влучання дронів у щонайменше двох районах Харкова.

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Запоріжжя

У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, перші вибухи сталися о 01:47, наступні — о 02:10. За його словами, працюють сили протиповітряної оборони.

Миколаїв

Тривогу в місті оголосили о 00:42. Уже о 00:51 з’явилося попередження про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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Згодом у місті пролунала серія вибухів: о 01:41, 01:47 та 01:53. О 02:21 голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.