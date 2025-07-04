Росія атакувала Київ після розмови Трампа з Путіним: в ЦПД пояснили "сигнал" Кремля

Наслідки російської атаки на Київ / © ДСНС

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Нічна атака російських військ на Київ та Київщину відбулася одразу після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Таким кроком Кремль прагне змусити Вашингтон не втручатися в події в Європі та відмовитись від допомоги Україні.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Атакою на Київ та Київщину росія передає сигнал в США, який звучить приблизно так: не лізьте та не допомагайте Україні. путін досі хоче всю Україну, щоб наша держава була в сфері впливу рф», — йдеться в повідомленні.

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Путін, не маючи змоги досягти успіху на фронті, перемикнувся на удари по тилу. Його мета — повернути Україну в орбіту впливу РФ.

Керівник ЦПД також застеріг, що в умовах, коли Путін виробляє свою та отримує зброю з КНДР, підтримку з Китаю, а західні партнери стримані в рішучості, «наслідком буде наступ на Балтію». Він додав, що китайська риторика про те, що «Росія не має програти», ставить Захід перед вибором.

«Позиція Китаю, що росія „не може програти“, насправді ставить Західний світ перед вибором: намагатися далі вдавати, що дипломатія без тиску може дивом спрацювати і москву можна „відірвати від Пекіну“, або ж врешті зрозуміти, що у такому випадку цей дощ надовго і необхідно відсунути війну подалі, вглиб росії та поближче до Китаю, ніж до Європи», — йдеться в повідомленні.

Він також закликав трансформувати Північноатлантичний альянс — із суто оборонного в наступальний. Така зміна, за словами Коваленка, має супроводжуватися жорсткими економічними ударами по Росії та її союзниках.

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Голова ЦПД додав, що зброя для України, наступальна стратегія НАТО і жорсткі санкції проти РФ та її союзників — це єдина формула, що здатна зупинити подальше розширення війни.

«Інакше це все доведеться все одно робити, але фронт може бути десь в районі Балтії під кордонами з Польщею, паралельно з війною в Україні, якщо і далі проводити політику, яку бачимо зараз. Ми ж, звісно, все одно стримаємо росію тут. А от Балтія — ні», — додав Коваленко.

Нагадаємо, уночі 4 липня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. За попередніми даними, армія РФ застосувала ракети типу «Іскандер-М/KN-23», а також гіперзвукові «Кинджали».

Обстріл столиці тривав кілька годин, вибухи пролунали в різних районах міста. Пошкодження зафіксовано щонайменше на 13 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Станом на 08:00 кількість поранених зросла до 23 осіб.

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Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на чергову атаку росіян, підкресливши потребу в посиленні протиповітряної оборони.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, у якій обговорювалося питання війни в Україні. За словами Трампа, «жодного прогресу» у перемовинах досягнуто не було.