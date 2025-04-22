ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Мирноград: є загиблі та поранені

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Армія РФ завдала удару по Мирнограду

Армія РФ завдала удару по Мирнограду / © Поліція Донеччини

Уранці 22 квітня російська армія атакувала приватний сектор у місті Мирноград на Донеччині. Внаслідок ворожого удару загинув 72-річний чоловік.

За даними прокуратури Донецької області, тип застосованої зброї наразі встановлюється.

О 12:30 зафіксовано ще один удар: ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на в’їзді до міста. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка віком 75 і 63 роки.

У результаті обстрілу також пошкоджено приватний житловий будинок і легковий автомобіль.

Крім того, в центрі Мирнограда двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу, де їм надається допомога.

Нагадаємо, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie