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- Війна
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Росія атакувала Мирноград: є загиблі та поранені
Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України
Уранці 22 квітня російська армія атакувала приватний сектор у місті Мирноград на Донеччині. Внаслідок ворожого удару загинув 72-річний чоловік.
За даними прокуратури Донецької області, тип застосованої зброї наразі встановлюється.
О 12:30 зафіксовано ще один удар: ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на в’їзді до міста. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка віком 75 і 63 роки.
У результаті обстрілу також пошкоджено приватний житловий будинок і легковий автомобіль.
Крім того, в центрі Мирнограда двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу, де їм надається допомога.
Нагадаємо, 22 квітня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина.