ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Сумщину балістичним озброєнням — ПС

В регіоні також зафіксували роботу ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Сумщину ракетами

РФ обстріляла Сумщину ракетами / © Associated Press

В ніч проти 14 серпня російські загарбники обстріляли Сумську область з балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що ворог атакував Сумщину з Курської області РФ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з курська в областях де оголошено тривогу! Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляє про швидкісні цілі на Суми та прикордоння області. Також повідомляється про кілька ударних БпЛА в межах області.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 14 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie