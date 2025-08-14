РФ обстріляла Сумщину ракетами / © Associated Press

В ніч проти 14 серпня російські загарбники обстріляли Сумську область з балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що ворог атакував Сумщину з Курської області РФ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з курська в областях де оголошено тривогу! Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляє про швидкісні цілі на Суми та прикордоння області. Також повідомляється про кілька ударних БпЛА в межах області.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 14 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.