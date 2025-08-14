- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Сумщину балістичним озброєнням — ПС
В регіоні також зафіксували роботу ударних безпілотників.
В ніч проти 14 серпня російські загарбники обстріляли Сумську область з балістичного озброєння.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили, що ворог атакував Сумщину з Курської області РФ.
«Загроза застосування балістичного озброєння з курська в областях де оголошено тривогу! Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляє про швидкісні цілі на Суми та прикордоння області. Також повідомляється про кілька ударних БпЛА в межах області.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 14 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.