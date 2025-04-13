- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 480
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Суми ракетами з касетними боєприпасами: Єрмак повідомив подробиці
Росія запустила по Сумах ракети з касетними боєприпасами.
Росія атакувала Суми на Вербну неділю ракетами із касетними боєприпасами. Таким чином окупанти хотіли вбити якомога більше людей.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Єрмак зауважив, що окупаційна армія свідомо вдарила по людній вулиці у центрі Сум ракетами з касетними боєприпасами.
«Ракета з касетними боєприпасами — це росіяни роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми — це свідомий обстріл цивільних людей», — написав Єрмак.
Нагадаємо, у Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.
У ДСНС повідомили, що станом на 13:00 відомо про 24 загиблих у Сумах.