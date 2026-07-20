Росія атакувала цивільне судно біля Одещини: багато загиблих

Росія атакувала судно під прапором Гвінеї-Бісау / © Facebook/ВМС ЗС України

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Зросла кількість жертв внаслідок ворожого ракетного удару по цивільному торгівельному судну під прапором Гвінеї-Бісау в акваторії Одеської області. Відомо про 10 загиблих внаслідок російської атаки.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Ракетний удар РФ по судну на Одещині: кількість загиблих зросла до 10 осіб

За останніми даними, на борту перебували 18 осіб — 17 іноземних членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, і українець-лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ».

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Судно, завантажене кукурудзою, саме виходило з українського порту, коли зазнало атаки з боку російських військ.

Пошуково-рятувальна операція тривала протягом усієї ночі. Фахівцям вдалося локалізувати пожежу на борту та евакуювати на берег вісьмох людей.

«Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП „АМПУ“, загинули».

В Адміністрації морських портів України висловили щирі співчуття родинам загиблих та засудили черговий воєнний злочин РФ, спрямований проти цивільного судноплавства, міжнародної торгівлі та свободи мореплавства.

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Що передувало

Нагадаємо, російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судно, завдавши удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по суховантажу GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау.

Судно належить турецькому власнику і виходило з українського порту з вантажем кукурудзи в напрямку Босфору. Ракети влучили в район правого борту надбудови, спричинивши пожежу.

На борту перебувало 18 осіб: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Внаслідок атаки загинули моряки, ще декілька членів екіпажу зникли безвісти. Підрозділи ВМС ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби евакуювали 8 осіб до лікарні Одеси, де пораненим надають допомогу. Пошуково-рятувальна операція триває.

У ВМС ЗСУ та Міністерстві відновлення України наголосили, що атака на беззбройне цивільне судно є черговим воєнним злочином Росії, актом терору проти мирного судноплавства, а також грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та загрозою для глобальної продовольчої безпеки.

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