Росія атакувала українське місто, коли люди йшли у справах: є багато постраждалих

Безпілотник (ілюстративне фото)

Російські війська вранці атакували центр Богодухова на Харківщині безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 13 людей.

Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

За його словами, атака сталася у недільний ранок, коли люди йшли на ринок, до магазинів та займалися звичними справами. Ворог завдав два удари безпілотниками по центральній частині міста — у місце, де перебували цивільні.

«Станом на зараз маємо вже 13 постраждалих. Пошкоджені автомобілі, житлові будинки, вибиті вікна, людський біль і шок», — повідомив Бєлий.

Міський голова наголосив, що такі атаки не мають жодного військового сенсу і є свідомим терором проти мирного населення.

«Це — свідомий терор проти мирного населення, проти звичайного життя, яке росія намагається зламати страхом», — заявив він.

На місцях ударів працюють медики, рятувальники, комунальні служби, правоохоронці та представники міської ради. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Бєлий висловив підтримку постраждалим родинам і запевнив, що громада вистоїть.

«Богодухів не зламати. Ми вистоїмо, бо тримаємося разом, підтримуємо одне одного і знаємо: правда — на нашому боці», — додав міський голова.

Обстріл України 24 травня: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 24 трвавня Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи.

Внаслідок масованої ракетної атаки в центрі Києва були пошкоджені готелі «Україна» та «Дніпро».

Постраждала також будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.

