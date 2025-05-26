Росія атакувала Україну 364 засобами ураження: скільки цілей збила ППО

Ракетно-дронова атака по Україні

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Під час атаки на Україну у ніч проти 26 травня російська армія застосувала 364 засоби повітряного нападу. Сили ППО збили 9 ракет і знешкодили 288 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 25травня і в ніч проти 26 травня росіяни влаштували комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу. Так, ворог запустив:

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9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Саратовська область);

355 безпілотників типу Shahed і безпілотників-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Російську повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:00 українська ППО збила усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкодила 288 дронів Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Так, 233 російські дрони було збито вогневими засобами ураження, ще 55 — локаційно втрачені/придушені РЕБ.

Водночас зафіксовані влучання у п’яти локаціях, а також падіння збитих ударних дронів у 10 локаціях.

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Наслідки атаки на Україну

Нагадаємо, через нічну атаку дронами в Києві у Дніпровському районі був пошкоджений будинок.

Через удари ракетами і безпілотниками в Київській області є пошкодження будинків та авто у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах.

Через атаку росіян по Запорізькому району зруйновано будинок, пошкоджені розташовані поряд будинки та авто. Були поранені двоє людей.

Через атаку на Хмельниччину є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств.

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Також дрони знову атакували Одещину. В регіоні виникли пожежі та руйнування у приватних домоволодіннях.

Росіяни атакували дронами передмістя Харкова: поцілили по території приватного підприємства. Зафіксовані руйнування та пожежа.