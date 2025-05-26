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- Війна
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Росія атакувала Україну 364 засобами ураження: скільки цілей збила ППО
Повітряні сили ЗСУ відзвітували про відбиття масованої атаки, під час якої було застосовано сотні безпілотників та ракети. Однак не минулося без влучань.
Під час атаки на Україну у ніч проти 26 травня російська армія застосувала 364 засоби повітряного нападу. Сили ППО збили 9 ракет і знешкодили 288 безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Від вечора 25травня і в ніч проти 26 травня росіяни влаштували комбінований удар по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу. Так, ворог запустив:
9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Саратовська область);
355 безпілотників типу Shahed і безпілотників-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.
Російську повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 11:00 українська ППО збила усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкодила 288 дронів Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
Так, 233 російські дрони було збито вогневими засобами ураження, ще 55 — локаційно втрачені/придушені РЕБ.
Водночас зафіксовані влучання у п’яти локаціях, а також падіння збитих ударних дронів у 10 локаціях.
Наслідки атаки на Україну
Нагадаємо, через нічну атаку дронами в Києві у Дніпровському районі був пошкоджений будинок.
Через удари ракетами і безпілотниками в Київській області є пошкодження будинків та авто у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах.
Через атаку росіян по Запорізькому району зруйновано будинок, пошкоджені розташовані поряд будинки та авто. Були поранені двоє людей.
Через атаку на Хмельниччину є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств.
Також дрони знову атакували Одещину. В регіоні виникли пожежі та руйнування у приватних домоволодіннях.
Росіяни атакували дронами передмістя Харкова: поцілили по території приватного підприємства. Зафіксовані руйнування та пожежа.