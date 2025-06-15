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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
829
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 15 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.

  • Полтaвський р-н;

  • Кривий Ріг;

  • Житомирщинa;

  • Бучанський р-н (Kиївщина);

  • Кременчук/р-н;

  • Світловодськ;

  • Кропивницький р-н;

  • Дніпропетровщина, Черкащина;

  • Умань/р-н (Черкaщина);

  • Вiнниччина;

  • Вознесенськ/р-н (Миколаївщина);

  • Білоцерківський р-н;

  • Яготин (Kиївщина);

  • Полтaва.

Нагадаємо, що РФ атакувала Кременчук "Шахедами" та ракетами: наймасовіша атака від початку війни.

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