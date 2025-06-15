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- Війна
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Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 15 червня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО.
Полтaвський р-н;
Кривий Ріг;
Житомирщинa;
Бучанський р-н (Kиївщина);
Кременчук/р-н;
Світловодськ;
Кропивницький р-н;
Дніпропетровщина, Черкащина;
Умань/р-н (Черкaщина);
Вiнниччина;
Вознесенськ/р-н (Миколаївщина);
Білоцерківський р-н;
Яготин (Kиївщина);
Полтaва.
Нагадаємо, що РФ атакувала Кременчук "Шахедами" та ракетами: наймасовіша атака від початку війни.